Video Yaşam Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video

08.05.2022 | 12:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 00:25
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 08.05.2022 | 12:01
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 00:30
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 08.05.2022 | 12:01
Rahat tavırlarıyla pes dedirttiler! Omuz atarak girdikleri kafeden laptop çaldılar | Video 00:53
Rahat tavırlarıyla pes dedirttiler! Omuz atarak girdikleri kafeden laptop çaldılar | Video 08.05.2022 | 10:20
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 01:17
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 02:15
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 08.05.2022 | 10:20
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 02:59
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 08.05.2022 | 09:55
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 00:21
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 09:55
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 00:48
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 08.05.2022 | 09:59
Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobili tekmelediler | Video 00:53
Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobili tekmelediler | Video 08.05.2022 | 09:56
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 00:44
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 08.05.2022 | 09:56
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:55
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 08.05.2022 | 09:26
Başkan Erdoğan’dan Şehit Talha Bahadır’ın ailesine taziye telefonu | Video 02:12
Başkan Erdoğan'dan Şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu | Video 08.05.2022 | 08:47
Zeytinburnu’nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler böyle kurtardı | Video 01:12
Zeytinburnu’nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler böyle kurtardı | Video 08.05.2022 | 08:46
İzmir’de faciadan dönüldü! Kopan kaya parçası evin içine düştü | Video 01:13
İzmir’de faciadan dönüldü! Kopan kaya parçası evin içine düştü | Video 08.05.2022 | 08:41
Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video 02:48
Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video 08.05.2022 | 08:41
Arnavutköy’de çekici üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:20
Arnavutköy'de çekici üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 07.05.2022 | 16:04
Şişli’de otomobil takla attı... Sürücü araca sıkıştı! | Video 01:05
Şişli'de otomobil takla attı... Sürücü araca sıkıştı! | Video 07.05.2022 | 16:04
Bursa’da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı 00:54
Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı 07.05.2022 | 16:04
Ankara’da trafik magandaları yol kapatıp havaya ateş açtı! O anlar kamerada | Video 00:39
Ankara'da trafik magandaları yol kapatıp havaya ateş açtı! O anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 15:40
Son Dakika: Ataşehir’de parkta karısını bıçaklayarak öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 00:17
Son Dakika: Ataşehir'de parkta karısını bıçaklayarak öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 07.05.2022 | 15:38

Antalya’da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA