Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde caddede 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Safranbolu Emek Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Selçuk Emre Gündüz idaresindeki 78 AAD 756 plakalı otomobil ile Yusuf Furkan Gül yönetimindeki 78 AAK 272 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Selçuk Emre Gündüz, Yusuf Furkan Gül ve yanındaki Ayşegül ile Hümeyra Kibar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.