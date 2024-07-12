Karaman'da öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video
Karaman’da eski erkek arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 23 yaşındaki Seher İşler, son yolculuğuna uğurlandı. Olaydan sonra gözaltına alınan İşler’in eski erkek arkadaşı Y.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GENÇ KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Seher İşler'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. İşler için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza İşler'in yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.
EVE YEDEK ANAHTARLA GİRMİŞ
Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Y.T.'nin eve balkondan değil, kendisinde bulunan yedek anahtarla girdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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