Video Yaşam Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı | Video
Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı | Video

Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı | Video

10.03.2024 | 11:04

Karaman'da okuyan üniversite öğrencisine doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araç çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, "İkinci kez Azrail'den kurtulduk" diyerek başına gelenlere kendisi de gülerek karşılık verdi.

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Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi olan Mücahit Süer (23), kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan Mücahit Süer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın 1 saat önce üniversitenin Güney kapı girişi önündeki kaza da yaralanan Mücahit Süer, olduğunu görünce şaşırdılar. Mücahit Süer, daha sonra ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar kaldırıldı. İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Mücahit Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Doğum gününde 1 saat arayla iki kez araç çarpması sonucu yaralanan Mücahit Süer, yaşadıklarına kendisi de gülerek, "İlk kazam doğum günü sürprizine giderken oldu. Önce orada bir vurdular. İkinci kazamda yine yurda giderken bir daha vurdular. Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk" dedi.

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