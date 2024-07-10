Karavan hırsızları yakayı ele verdiler | Video 10.07.2024 | 13:47 Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bağlı Kırcasalih beldesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen karavan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi, yapılan teknik takip sonucu yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde bir vatandaşımızın çiftliğinde bulunan karavanın çalınması olayıyla ilgili aranan şahısların yakalanmasına yönelik Uzunköprü JASAT dedektifleri tarafından titizlikle yürütülen araştırma ve takip sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan olayın faili T.S. Tekirdağ'da saklandığı adreste, E.D. ve O.Ü. isimli şahıslar ise Kırklareli'nde tespit edilen saklandıkları adreste yakalandı.Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.