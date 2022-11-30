Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Kartal’da meyve yüklü kamyonet ile servis aracı çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken servis sürücüsü ve kamyonet içerisinde bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki meyve yüklü kamyonet cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki servis minibüsüyle kesişim noktasında çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet içerisinde bulunan Hikmet Derviş ve servis şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.