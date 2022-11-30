Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
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Kartal’da meyve yüklü kamyonet ile servis aracı çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken servis sürücüsü ve kamyonet içerisinde bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet içerisinde bulunan Hikmet Derviş ve servis şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.