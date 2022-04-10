Video Yaşam Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video
Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video

Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video

10.04.2022 | 14:29

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KARTAL'da bir esnaf yol ortasına park ettiği aracıyla caddeden geçen İETT otobüsü arasında sıkıştı. Kazada şans eseri hafif yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldı.

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Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan akıl almaz kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp, pos cihazını almak için iş yerine gitti. Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

HERKES ARACINI PARK EDİYOR
Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi dedi.

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