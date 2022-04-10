Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video
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KARTAL'da bir esnaf yol ortasına park ettiği aracıyla caddeden geçen İETT otobüsü arasında sıkıştı. Kazada şans eseri hafif yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldı.
HERKES ARACINI PARK EDİYOR
Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi dedi.