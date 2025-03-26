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Kartalkaya soruşturmasında 10 kişi daha gözaltında | Video

Kartalkaya soruşturmasında 10 kişi daha gözaltında | Video

26.03.2025 | 14:42

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası açıklanan bilirkişi raporuyla birlikte aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızı ile birlikte toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının akabinde başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Ruhsat Müdürü Mehmet Özel gözaltına alınırken bugün ise tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras, şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin İstanbul'da gözaltına alınarak sabah saatlerinde Bolu'ya getirildikleri öğrenildi.

Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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