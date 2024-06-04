Kasklı saldırgan mescitten çıkan adamı topuğundan vurdu! O anlar kamerada | Video
Antalya'da mescitten çıkan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun topuğuna isabet etmesiyle yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay ile ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri motosikletle kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olay anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüde, elinde silahla kafasında kask olan bir şahıs kaldırımda yürüyen bir vatandaşın topuğuna sıkarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.
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