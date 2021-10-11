Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yanarak küle döndü. Yanan evini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen 80 yaşındaki vatandaş ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Fasıllar köyü Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı İsmail Kuru'ya ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale etmek isteyen 80 yaşındaki ev sahibi İsmail Kuru yaralandı. Yaralanan Kuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.