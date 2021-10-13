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OTOMATİK OYNAT
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Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı 13.10.2021 | 16:34
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Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video 13.10.2021 | 16:34
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Kiraladıkları villada kenevir yetiştiren 2 iranlı yakalandı 13.10.2021 | 16:10
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Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 13.10.2021 | 15:55
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İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 13.10.2021 | 15:40
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Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 13.10.2021 | 15:37
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Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 13.10.2021 | 15:23
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Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 13.10.2021 | 15:05
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JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 13.10.2021 | 15:00
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Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 13.10.2021 | 14:44
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Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada | Video 13.10.2021 | 14:16
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Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu 13.10.2021 | 14:13
03:05
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 13.10.2021 | 13:50
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Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 13.10.2021 | 14:03
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İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 13.10.2021 | 13:49
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.