Video Yaşam Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video
Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video

Kastamonu'da polis servisi devrildi! 12 polis yaralandı | Video

13.10.2021 | 16:34

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

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