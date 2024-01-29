Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü | Video 29.01.2024 | 14:02
02:56
03:41
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş EK ZAM farkları ne zaman yatacak? Ocak/Şubat 2024 29.01.2024 | 13:58
00:29
Gayrettepe'de sanat ve kültür dolu metro yolculuğu başladı! | Video 29.01.2024 | 13:30
03:52
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü? 29.01.2024 | 13:01
01:12
02:28
00:55
Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video 29.01.2024 | 11:58
00:21
Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video 29.01.2024 | 11:56
02:08
Bursa’da yangında can pazarı: 2’si çocuk 4 kişi son anda kurtarıldı | Video 29.01.2024 | 11:53
00:40
Güngören'de tramvaylar çarpıştı! | Video 29.01.2024 | 11:32
00:37
İnegöl ve İznik'te kar yağışı; Araçlar yolda mahsur kaldı | Video 29.01.2024 | 11:25
02:14
Gaziantep’te damat dehşeti! 4 ölü, 3 yaralı | Video 29.01.2024 | 11:12
03:08
03:04
06:15
atv Müge Anlı 29 Ocak 2024 Pazartesi BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 29.01.2024 | 10:28
00:49
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 29.01.2024 | 09:46
00:44
00:33
Üsküdar'da drift atan sürücüye ceza | Video 29.01.2024 | 08:35
00:48
Motosiklet pikaba böyle çarptı! Feci kaza kamerada | Video 29.01.2024 | 09:16