Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü | Video

İlçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan 80 yaşındaki Hürü Bayram'dan haber alamayan yakınları eve girdi. Yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatan yakınları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.