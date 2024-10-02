Kayseri’de yılkı atlarını görüntüleyen aileye saldırı anı kamerada 02.10.2024 | 09:40 Kayseri’de sahipsiz olarak serbest yaşayan yılkı atlarının kendisine ait olduğunu iddia eden şahıslar bölgeye gelen ailelere saldırdı. Saldırıya uğrayan aileler olayı cep telefonu kameralarıyla saniye saniye böyle görüntüledi... VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.