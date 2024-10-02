Kayseri’de yılkı atlarını görüntüleyen aileye saldırı anı kamerada
Kayseri’de sahipsiz olarak serbest yaşayan yılkı atlarının kendisine ait olduğunu iddia eden şahıslar bölgeye gelen ailelere saldırdı. Saldırıya uğrayan aileler olayı cep telefonu kameralarıyla saniye saniye böyle görüntüledi...
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