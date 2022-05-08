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OTOMATİK OYNAT
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Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı | Video 08.05.2022 | 21:35
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Şanlıurfa'da zihinsel engelliler yılın annesini seçti | Video 08.05.2022 | 18:28
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Kiev metrosunda U2’dan halka moral konseri | Video 08.05.2022 | 17:38
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.05.2022 | 16:33
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Polis amcaları minik Batu’nun davetine uydu | Video 08.05.2022 | 16:32
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Şanlıurfa zihinsel engelliler yılın annesini seçti | Video 08.05.2022 | 16:05
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Kadıköy'de alkollü sürücünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.05.2022 | 15:47
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 08.05.2022 | 14:33
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Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 14:33
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Tayt hırsızı sapıktan iğrenç itiraf: "60 kadın çamaşırı çaldım" | Video 08.05.2022 | 13:29
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Kartal'da kumar baskını | Video 08.05.2022 | 13:30
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Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında | Video 08.05.2022 | 12:01
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Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 08.05.2022 | 12:01
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Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 08.05.2022 | 12:01
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Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
Fatih’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolundaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücüsü, aracının çekilişi gözyaşlarıyla izledi.