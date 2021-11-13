Video Yaşam Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı

Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı

13.11.2021 | 11:13

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İstanbul Esenyurt’ta 2003 yılında kafası ve elleri kesilmiş olarak bir torbada yol kenarında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Can cinayetiyle ilgili hakkında müebbet hapis cezası ile aranması olan Aslı Yağmur (43) Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. 18 yıl önce öldürülen Ahmet Can’ın kredi kartları İle alışveriş yaptıktan sonra kimliği tespit edilen Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım T.‘nin cinayetle ilgili aranmaları devam ediyordu. Aranan Şahıslar Polisi Aslı Yağmur’u cinayetten 18 yıl sonra Sultangazi’de gözaltına aldı.

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