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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 13.11.2021 | 12:10
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Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33
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Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 13.11.2021 | 11:17
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Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 13.11.2021 | 11:13
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İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 13.11.2021 | 09:46
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Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 13.11.2021 | 09:09
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Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 13.11.2021 | 09:10
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Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 12.11.2021 | 16:37
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Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 12.11.2021 | 16:20
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Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 12.11.2021 | 16:06
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Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 12.11.2021 | 15:36
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İstanbul Esenyurt’ta 2003 yılında kafası ve elleri kesilmiş olarak bir torbada yol kenarında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Can cinayetiyle ilgili hakkında müebbet hapis cezası ile aranması olan Aslı Yağmur (43) Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. 18 yıl önce öldürülen Ahmet Can’ın kredi kartları İle alışveriş yaptıktan sonra kimliği tespit edilen Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım T.‘nin cinayetle ilgili aranmaları devam ediyordu. Aranan Şahıslar Polisi Aslı Yağmur’u cinayetten 18 yıl sonra Sultangazi’de gözaltına aldı.