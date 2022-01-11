Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı | Video
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Antalya'nın Serik ilçesinde ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayıp binadaki asansör, güvenlik kameraları ve pencere camlarını kırıp zarar verdi.