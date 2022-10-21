Video Yaşam Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video

Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video

21.10.2022 | 13:03

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Kağıthane'de, kırtasiyeci İsa Ö., okuldan çıkıp evine doğru yürüyen iki çocuğu zorla iş yerine sokup dövdü. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocukları dövdüğünü söyleyen İsa Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçen Cuma günü, saat 14:00 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. Okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla iş yerine sokuldu. Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak dövmeye başladı. Kırtasiyecinin çocukları dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çocukları döven İsa Ö.'yü gözaltına aldı. İsa Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, çocukları, dükkanın önündeki malzemelerle oynadıkları ve gürültü yaptıkları için dövdüğünü söylediği öğrenildi. İsa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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