Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp etti | Video
Konya'da eve davet ettiği kız arkadaşını kabul etmediği için oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu.
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