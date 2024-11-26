Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video
Burdur’da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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