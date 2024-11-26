Video Yaşam Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video

Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video

26.11.2024 | 16:18

Burdur’da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü Mustafa M. (30) belirtilen sokağa gitti. Burada Ş. A.(26) aracına bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M. T. (30) aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Bu esnada taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye müdahale etmek istedi. Aynayı 'neden kırdın' diyen şoföre M.T.'nin "yarın gel öderim" demesi üzerine taksi şoförü Mustafa M. "Şimdi öde polis çağıracağım" diyerek polisi aradı. Bunun üzerine M.T. sinirlenerek Mustafa M.'nin elinde bulunan plastik copu alıp daha önceden park halinde bulunan motosikletin üzerine bıraktığı bıçağı da alarak taksi sürücüsü Mustafa M.'ye doğru saldırdı. Tekmeler ile kendini savunan Mustafa M. bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin durumu görüp M.T.'ye tepki göstermesi ve yediği tekme darbeleri ile sersemleyen saldırgan 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öğretmenine Kardeşimi babam öldürdü dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video 03:09
Öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 16:32
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 00:41
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 16:32
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video 01:47
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video 26.11.2024 | 16:18
Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video 20:45
Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video 26.11.2024 | 15:44
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video 01:45
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video 26.11.2024 | 15:34
Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video 01:43
Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video 26.11.2024 | 15:06
Yenidoğan Çetesi’nin yargılanmasına devam ediliyor | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor | Video 26.11.2024 | 12:36
İntihar denilen olay kadın cinayeti çıktı: Ailenin şüphesi oyunu bozdu | Video 07:41
İntihar denilen olay kadın cinayeti çıktı: Ailenin şüphesi oyunu bozdu | Video 26.11.2024 | 12:36
Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV’li ’kova’ cezası | Video 03:15
Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV'li 'kova' cezası | Video 26.11.2024 | 12:36
Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu | Video 03:49
Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu | Video 26.11.2024 | 12:36
Bitcoin’in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video 02:46
Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video 26.11.2024 | 12:35
Nişantaşı’nda motosikletli kuryeler sürücüyü darbetti | Video 06:28
Nişantaşı'nda motosikletli kuryeler sürücüyü darbetti | Video 26.11.2024 | 10:39
Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video 01:55
Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video 26.11.2024 | 10:33
Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video 01:41
Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video 26.11.2024 | 09:44
Kokoreççide öldürülen gencin Ben ölürsem bunu paylaşın dediği video ortaya çıktı | Video 01:01
Kokoreççide öldürülen gencin "Ben ölürsem bunu paylaşın" dediği video ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 09:44
Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelileri, çalışanlar markete kilitledi | Video 01:59
Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelileri, çalışanlar markete kilitledi | Video 26.11.2024 | 09:17
Kar nedeniyle yaylada kaybolan ve kuzularını bir an olsun bırakmayan yaşlı çift o anları anlattı | Video 04:32
Kar nedeniyle yaylada kaybolan ve kuzularını bir an olsun bırakmayan yaşlı çift o anları anlattı | Video 26.11.2024 | 08:44
Ankara’da kar yağışı etkili oldu 01:08
Ankara'da kar yağışı etkili oldu 26.11.2024 | 08:17
Antalya’da tipide kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu 05:59
Antalya'da tipide kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu 26.11.2024 | 08:15
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! ’Burası hastane pastane değil’ 02:43
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil' 25.11.2024 | 16:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA