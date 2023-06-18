Video Yaşam Kocasının darp ettiği kadın ambulansta hayatını kaybetti | Video
Kocasının darp ettiği kadın ambulansta hayatını kaybetti | Video

Kocasının darp ettiği kadın ambulansta hayatını kaybetti | Video

18.06.2023 | 14:03

Antalya'da kocası tarafından darp edildiği ileri sürülen 3 çocuk annesi kadın, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658. sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi olan Sinem Albeni ile kocası Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopayla darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşular ve esnaf durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Sinem Albeni yolda hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde ambulans içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sinem Albeni'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sinem Albeni'nin vücudunda ve yüzünde morluk ile şişlikler olduğunu gören polis, eşi Ufuk Albeni'yi olay yerinde kelepçeleyip ardından gözaltına aldı. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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