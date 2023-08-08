Video Yaşam Komşusunu dövmek için, boksör arkadaşını çağırdı | Video
Komşusunu dövmek için, boksör arkadaşını çağırdı | Video

Komşusunu dövmek için, boksör arkadaşını çağırdı | Video

08.08.2023 | 16:17

Nevşehir’de bir kişi; tartıştığı üst kat komşusunu ve kızını boksörlük yaptığı iddia edilen arkadaşıyla birlikte darp etti.

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Olay merkeze bağlı Nar beldesi, Yeni Mahalle, Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan Bilal Köse'nin iddiasına göre alt komşusunun yaklaşık 2 yıldır kendilerini çok basit meselelerden sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Kendisine ve çocuklarına yapılan rahatsızlığı ispatlamak için evinin girişine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Bilal K., komşusunun kamerayı da kırdığını söyledi. Komşusu ile tartıştıktan sonra polis merkezine ifade vermeye giden Bilal Köse'nin iddiasına göre, kızı ile birlikte eve döndüklerinde komşusu ve komşusunun boksör arkadaşı tarafından apartman girişinde kendisinin ve kızının darp edildiğini iddia etti. Apartman girişinde çıkan kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Babası ile birlikte darp edildiğini söyleyen Beyza Nur Köse de yaptığı açıklamada "Babam ile birlikte polis merkezinde ifade verdikten sonra evimize dönüyorduk. Apartmana girdiğimizde komşumuz ve arkadaşı bir anda hem babama, hem de bana saldırdılar. Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bu kişilerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SANDALYELERE PATİK DİKTİK"
Oturdukları sandalyeden çıkan seslerden dolayı komşuları tarafından sürekli rahatsız edildiklerini söyleyen anne Gönül Köse ise komşularını rahatsız etmemek için önce sandalyelerin ayaklarına keçe yapıştırdı. Buna rağmen komşularının şikâyeti bitmeyince çareyi sandalyelere patik örmekte buldu.

"GÜVENLİK KAMERASINI DA KIRDILAR"
İki komşu arasındaki kavgaya sürekli şahit olduğunu anlatan apartman sakinlerinden Kadir İzci, "Alt komşumuz iki senedir 'gece geç saatlerde gürültü yapıyorsunuz' diye kapıya dayanıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da ellerinde bıçak ile yine kapıya dayandılar. Kapıya tekmeyle, yumrukla, bıçakla saldırıyorlar" dedi.

Olayın yaşandığı gün alt komşularının önce geldiklerini söyleyen İzci, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik. Apartman girişinde kız çocuğuna saldırmışlar. Evin girişindeki kamerayı kırmışlar" ifadelerini kullandı. Komşular arasında yaşanan olayı anlatan Yasin Şafak yaptığı açıklamada; "Evde yatıyordum. Bir çığlık koptu ve kavga olduğunu anladık. Babamla aşağıya indiğimizde iki kişi ablayı dövüyorlardı. Bizi ve diğer komşuları görünce bırakıp eve çıktılar" dedi.

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