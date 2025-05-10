Video Yaşam Konya Polisinden dolandırıcılara 10 ilde operasyon: 13 tutuklama | Video
Konya Polisinden dolandırıcılara 10 ilde operasyon: 13 tutuklama | Video

Konya Polisinden dolandırıcılara 10 ilde operasyon: 13 tutuklama | Video

10.05.2025 | 12:56

Konya’da dolandırıcıların peşine düşen polis ekiplerinin çalışmalarında 10 ilde 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında Konya'da meydana gelen 6 ayrı olayda toplam 1 milyon 335 bin TL'lik dolandırıcılığa ilişkin geniş tahkikat başlattı. Hesap hareketleri üzerinden incelemeler yapan Konya Emniyeti toplam 89 milyon 250 bin TL'lik dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun illerinde olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı şekilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Dosyada adı geçen bir şahsın, operasyondan bir gün önce başka bir suçtan dolayı Bursa'da tutuklandığı, ayrıca bu dosya kapsamında da tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar, ilgili birimlerdeki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Başsavcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 13 şahıs tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.
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