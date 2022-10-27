Konya'da 'Nefes-2' operasyonu: 3 gözaltı | Video

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Konya'da polis ekipleri bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik “Nefes-2” operasyonu düzenledi. İş yeri ve depolara yapılan baskınlarda, çok sayıda tütün mamulü ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vitrininde makine, deposunda koliler dolusu kaçak sigara olan iş yeri polisin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir iş yerinde operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, polis ekipleri iş yerinin bitişiğinde bulunan ve tabelasında makine-otomosyon yazan dükkandan şüphelenerek iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda iş yerindeki makinelerin arasında ve depo kısmında koliler halinde binlerce paket gümrük kaçağı sigara, kıyılmış tütün ve kaçak makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.