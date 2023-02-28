Küçükçekmece'de motor tamir dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video

KÜCÜKCEKMECE'de motor tamir dükkanı, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, motosikletle gelen iki kişiden birinin silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.