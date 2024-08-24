Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti: 4 gözaltı | Video 24.08.2024 | 12:48 Küçükçekmece'de sokak ortasında motosikletle gelen şüpheliler alacak verecek meselesi nedeniyle Görkem Bedir'e silahlı saldırı düzenledi. Bedir saldırıda hayatını kaybederken, 4 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de, 7 Temmuz Pazar günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Görkem Bedir, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülürken, başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiğini tespit etti. Araçtan inen bir şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları motosikletin plakasını söktüğü görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, olaydan sonra kaçtığı anlarda bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ağustos'ta şüphelileri yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler Salih E.A.(29), Muhammet Y.G.(30), Enes T.(29) ve Şafak A.(28) gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile bir çelik yelek ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.