Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinin de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.
Yaz mevsiminde yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kuzalan Tabiat Parkı şimdilerde ise yerini sakinliğe bıraksa da son baharla ayrı bir renk cümbüşüne dönüştü.