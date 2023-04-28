Kuzenler Çetesi Operasyonu'nda 42 şüpheli adliyede | Video
İzmir merkezli 7 ilde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda; işsiz, pazarlamacı, öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, kripto para nezdinde hesaplar açarak paravan şirket kuran ve 550 milyona yakın vurgun yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ÜLKEMİZDE TEMSİLCİLİĞİ BULUNMAYAN ÜLKELERDE PARALARI AKLAMIŞLAR
Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına alan polis; işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, çok sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Öte yandan dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir'de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.
ÇETENİN EN TEPESİNDE KUZENLER VAR: TOPLAM İŞLEM HACMİ 550 MİLYON TL
İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin "Kuzen" ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa değeri 100 Milyon TL'yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 Milyon TL'yi de bulduğu öğrenildi.
Tüm bilgi ve bulgular üzerine harekete geçen ekipler, 7 ilde "Kuzenler" adının verildiği operasyonda toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahısların suçta kullandıkları materyallerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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