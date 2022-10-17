Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada | Video

Antalya’da lüks bir sitede oturan genç önce oturduğu balkondan aşağı balkona sarktı, arından ise balkon duvarına çıkarak ellerini bırakıp yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 sokak üzerinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak alt komşusunun balkonuna sarktı. Daha sonra ise balkon duvarının üzerine çıkarak ellerini bırakıp site sakinlerine bağırmaya başladı. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenlerin yürekleri adeta ağzına geldi. Site sakinleri ise sürekli aynı durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.