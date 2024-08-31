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Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

31.08.2024 | 15:27

Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Aşağı Ulupunar mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmet Akkan yönetimindeki 59 AFU 977 plakalı otomobil Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak sulama kanalına çarptı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybederken sürücü İsmet Akkan ağır yaralandı.


Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken araçta sıkışan yaralı itfaiyenin çalışması sonrası çıkarıldı. Kazada araç tamamen hurdaya dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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