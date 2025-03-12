Video Yaşam Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada | Video
Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada | Video

Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada | Video

12.03.2025 | 09:42

Maltepe'de bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

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Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir alışveriş merkezindeki bir müşteri, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine giderek 2 kişinin şüpheli bir paket taşıdığı şeklinde şikayette bulundu. Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı. Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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