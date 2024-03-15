Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motorlu bisikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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