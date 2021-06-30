Video Yaşam Manisa Soma'da kadına şiddet dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Önüne çıkan kadınları yumruklayarak yere yıktı

Manisa Soma'da kadına şiddet dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Önüne çıkan kadınları yumruklayarak yere yıktı

Manisa Soma'da kadına şiddet dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Önüne çıkan kadınları yumruklayarak yere yıktı
30.06.2021 | 14:28

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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kafeteryada, Turgay Çelik?in (42) boşanma aşamasındaki eşi İmran Çelik'e (34) bardak ve meyve bıçağıyla saldırıp darbettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Turgay Çelik'in kafeteryanın sahibi ve müşteriler tarafından yakalanıp, dövüldüğü görüldü.

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Manisa Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İmran Çelik, yaklaşık 1,5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı. 4 ay önce bir kız çocuğu olan İmran Çelik, evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 22 Mayıs'ta boşanma davası açtı. Turgay Çelik, dün boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i kafeteryada buluşmaya çağırdı. Beraberinde 4 aylık kızı ile 28 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryaya giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masada bulunan su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Çelik'e yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaçmaya çalışırken yakalanıp, polise teslim edilen Turgay Çelik gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Bu arada, olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından kaçmaya çalışan Turgay Çelik'in kafeteryanın sahibi Murat İnce tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı, bu sırada müşterilerden bazıları ile olayı duyup gelen çevre esnafın saldırganı tekmelediği görüldü.

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