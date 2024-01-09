Marmaris polisi 159 bin 744 şişe bandrolsüz içki yakaladı | Video
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro ekipleri kaçakçılık ile mücadele çalışmaları dahilinde operasyonlara devam ediyor. Ekipler son operasyonda 159 bin 744 şişe bandrolsüz alkollü içecek yakaladı. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Yapılan operasyonda Marmaris KOM ekiplerince yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü '' İl genelinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunarak devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir'' diyerek kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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