Marmaris'te yattaki tatilciler yangın söndürme uçağından rahatsız olup böyle tepki gösterdiler "Gerizekalı herif"
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Marmaris'teki yangına müdahale için denizden su alan bir uçağa tatilcinin verdiği tepki şoke etti. Su aldıktan sonra tekrar havalanan uçağın yarattığı anlık gürültü sonrası teknedeki tatilci, "Çocuk korktu gerizekalı herif" ifadelerini kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, tatilcinin sözlerine tepki gösterdi.