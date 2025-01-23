Mersin'de tırın gizli bölmelerine zulalanmış 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
Mersin'de bir tırın gizli bölmelerine zulalanmış halde 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüleri S.A. ve H.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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