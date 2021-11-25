Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
01:12
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.11.2021 | 11:24
00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
06:48
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 25.11.2021 | 10:35
14:01
03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:35
02:26
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
13:01
04:31
00:40
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 25.11.2021 | 10:15
02:41
03:36
00:15
Doğu’da kar başladı | Video 25.11.2021 | 10:03
01:28
Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:49
00:42
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada | Video 25.11.2021 | 09:49
01:14
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Metroda bıçaklı şahsın hakaretlerine uğrayan Senanur Damgacı yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
"ANNEM VARDI KAÇAMAZDIM"
Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.