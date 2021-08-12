Minibüs ile otomobil böyle çarpıştı: Ortalık toz duman oldu | Video
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Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüsü tali yola girerek dururken, o esnada etrafın toz duman olması ise yine kameralara yansıdı.
Kaza, Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi kavşağında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan P. (41), idaresindeki 03 ABF 049 plakalı minibüs Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40), idaresindeki 03 AAP 713 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil birkaç defa döndükten sonra dururken, kontrolden çıkan minibüs ise tali yola girip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu anlarda ise ortalığın toz duman olması yine güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P.'yi, ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.