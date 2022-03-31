Video Yaşam Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; O anlar kamerada | Video
Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; O anlar kamerada | Video

Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; O anlar kamerada | Video

31.03.2022 | 15:01

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Bursa'da, servis minibüsüne çarpan motosikletteki Suriye uyruklu Mahmud Elcasim (42), ağır yaralandı. Motosikletlinin metrelerce havalandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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