Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı | Video
Şanlıurfa'da motorize polis ekiplerinin karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
VALİ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralı polisleri ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.
Tedavilerine devam edilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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