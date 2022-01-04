Müge Anlı 4 Ocak 2022 Salı canlı yayın izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay... Kardeşler stüdyoda birbirine girdi!

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak Salı canlı yayınında esrarengiz olay! İzmir'de 6.5 yıldır kayıp olan Faik Koçsoy'dan haber alınamıyor. 84 yaşındaki Faik Koçsoy nerede?

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