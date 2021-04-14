Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı'

Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı'

Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı'
14.04.2021 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 03:21
10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 14.04.2021 | 11:07
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 01:53
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 14.04.2021 | 11:07
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 03:58
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 14.04.2021 | 11:11
Muğla Bodrum'da yaralı bulunan kedinin çekilen röntgeni korkunç gerçeği ortaya çıkard! 00:27
Muğla Bodrum'da yaralı bulunan kedinin çekilen röntgeni korkunç gerçeği ortaya çıkard! 14.04.2021 | 10:46
Müge Anlı'dan canlı yayında; 13 yaşındaki kızı kaçıranlara çok sert uyarı! Abide Ebru Erdal'a ne oldu? 07:24
Müge Anlı'dan canlı yayında; 13 yaşındaki kızı kaçıranlara çok sert uyarı! Abide Ebru Erdal'a ne oldu? 14.04.2021 | 10:42
Müge Anlı'dan son dakika sosyal medya Instagram duyurusu! Müge Anlı'dan izleyicilerine flaş çağrı... 10:31
Müge Anlı'dan son dakika sosyal medya Instagram duyurusu! Müge Anlı'dan izleyicilerine flaş çağrı... 14.04.2021 | 10:38
Hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. Dehşet anları kamerada | Video 05:44
Hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. Dehşet anları kamerada | Video 14.04.2021 | 10:29
İstanbul'da toplu ulaşımda sabah, akşam yoğunluk; tartışmalar yaşanıyor | Video 07:45
İstanbul'da toplu ulaşımda sabah, akşam yoğunluk; tartışmalar yaşanıyor | Video 14.04.2021 | 10:33
Minibüs şoförü, kaza yaptığı kamyonetin sürücüsüne böyle saldırdı | Video 00:40
Minibüs şoförü, kaza yaptığı kamyonetin sürücüsüne böyle saldırdı | Video 14.04.2021 | 10:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı' 04:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı' 14.04.2021 | 10:22
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü! Bu kez rögardan böyle fışkırdı... 08:30
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü! Bu kez rögardan böyle fışkırdı... 14.04.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı 02:19
SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı 14.04.2021 | 10:06
İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü 02:42
İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü 14.04.2021 | 09:45
Samsun'da bir kişinin yanarak can verdiği otomobilden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı 01:18
Samsun'da bir kişinin yanarak can verdiği otomobilden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı 14.04.2021 | 09:46
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı | Video 01:01
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı | Video 14.04.2021 | 09:41
Ardahan'da yuva yapan leyleklerin mesaisi kamerada 03:10
Ardahan'da yuva yapan leyleklerin mesaisi kamerada 14.04.2021 | 09:38
Sarıyer'de aracın 70 metreden düşme anı kamerada | Video 00:33
Sarıyer'de aracın 70 metreden düşme anı kamerada | Video 14.04.2021 | 09:41
İzmit'te kız çocuklarının arkadan fotoğrafını çeken sapığa kadınlardan tepki kamerada! Vatandaşlardan feci dayak 00:23
İzmit'te kız çocuklarının arkadan fotoğrafını çeken sapığa kadınlardan tepki kamerada! Vatandaşlardan feci dayak 14.04.2021 | 09:19
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video 01:59
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video 14.04.2021 | 09:17
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü 02:26
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü 14.04.2021 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA