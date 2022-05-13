Müge Anlı’da evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayında şoke eden anlar! Gözaltına alınan sahte gelin: "Tekrar kocaya gideceğim" | Video

ATV'nin sevilen programlarından Müge Anlı’da gündeme gelen evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayında son dakika... 'Sahte gelin' vakasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından polis ekipleri düğmeye bastı. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan sahte gelinlerden birinin adliyeye sevk edilirken söylediği "Tekrar kocaya gideceğim" sözü ise adeta şoke etti.