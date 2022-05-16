Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Uğur Kahraman'ın katili eski kayınpederi çıktı! | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Uğur Kahraman’la ilgili cinayet itirafı geldi. Eski kayınpeder cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayeti işledikten sonra cesedi bir varilin içine koyarak saklayan eski kayınpederi Hüseyin S. adliyeye sevk edildi.