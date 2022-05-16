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Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
13:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 16.05.2022 | 10:23
00:40
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
10:59
05:21
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 16.05.2022 | 10:10
01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 10:15
00:27
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 16.05.2022 | 10:09
01:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 16.05.2022 | 10:03
01:05
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 16.05.2022 | 09:59
00:26
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 16.05.2022 | 09:35
00:50
İzmir'de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 16.05.2022 | 09:59
01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 09:35
03:40
İbadete açılan tarihi cami manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor | Video 16.05.2022 | 09:45
03:50
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:25
03:50
00:31
Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
03:18
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
00:29
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55
atv Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi canlı yayınını izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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