Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki "Ava giderken..."
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Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki "Ava giderken..." 24.04.2021 | 13:05
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Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 24.04.2021 | 12:49
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İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 24.04.2021 | 12:32
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Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 24.04.2021 | 10:53
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Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video 24.04.2021 | 11:49
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Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video 24.04.2021 | 11:49
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İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada 24.04.2021 | 10:46
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Sokak ortasında çevreye ateş açtı, savunmasıyla pes dedirtti | Video 24.04.2021 | 10:34
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Antalya'da iki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kamerada | Video 24.04.2021 | 10:23
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Motorlu kapkaççılar kamerada | Video 24.04.2021 | 09:59
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Telefon bataryası hırsızlığı kamerada | Video 24.04.2021 | 09:59
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İstanbul Kadıköy'de trafikte levyeli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 24.04.2021 | 10:05
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Yozgat'ta Türk Bayrağı için takdir toplayan tehlikeli tırmanış kamerada 24.04.2021 | 09:45
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; gündeme gelen sahte gelin dolandırıcılık şebekesi olayında mağdurların sayısı artıyor! Müge Anlı, canlı yayında sahte gelin mağdurlarına tepki göstererek "Av giderken avlanıyorsunuz" dedi.