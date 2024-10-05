Muğla Yatağan’da iki otomobil çarpıştı
Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
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