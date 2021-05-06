Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hayıtlı Mahallesi Manilya Sokak üzerinde bir evin giriş kapısındaki demir korkuluklara yavru köpeğin başının sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen ekipler, özel aparatlar yardımıyla demir korkulukları kesti. Başı sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan köpek ardından sahibine teslim edildi. Köpeğinin kurtarılmasından dolayı sevinç yaşayan sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan, kurtarma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.