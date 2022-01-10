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OTOMATİK OYNAT
06:13
Muradiye Şelalesi'nde yüzme keyfi | Video 10.01.2022 | 16:34
01:30
Trabzon'da mezarlıktaki akılalmaz olay kamerada 10.01.2022 | 16:20
00:14
Çocukların 'sigara kavgası' meydan savaşına döndü | Video 10.01.2022 | 16:14
00:59
Hırsızlıktan yakalandı, 28 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı | video 10.01.2022 | 15:59
01:48
01:30
Trabzon'da mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı | Video 10.01.2022 | 15:44
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Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.01.2022 | 14:41
04:21
03:39
Göyne Sulama Barajı buz tuttu | Video 10.01.2022 | 14:26
01:02
1 ton kaçak nargile tütünüyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 14:21
02:09
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video 10.01.2022 | 13:59
03:58
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video 10.01.2022 | 13:53
01:05
Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:11
Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:19
Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video 10.01.2022 | 13:53
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Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu | Video 10.01.2022 | 13:31
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Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada | Video 10.01.2022 | 13:33
Van'ın kış turizmine dikkat çekmek isteyen doğaseverler, eksi 15 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü.