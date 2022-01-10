Video Yaşam Muradiye Şelalesi'nde yüzme keyfi | Video
Muradiye Şelalesi'nde yüzme keyfi | Video

Muradiye Şelalesi'nde yüzme keyfi | Video

10.01.2022 | 16:34

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Van'ın kış turizmine dikkat çekmek isteyen doğaseverler, eksi 15 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü.

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