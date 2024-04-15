Nadir görülen 'Doğu cılıbıtı' böyle görüntülendi | Video
Türkiye’de ve Avrupa’da nadiren görülen 'Doğu cılıbıtı' Hatay’daki Milleyha Sulak Alanında kuş gözlemcilerinin objektiflerine yakalandı.
Kuş gözlemcisi Alican Gümüş, bölgede nadir görülen bir türü fotoğraflamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Cumartesi günü Milleyha Sulak Alanında gözlem yaparken bir anda Doğu Cılıbıtı karşımıza çıktı. Eminin kuşu gördüğü anda mutluluk krizine girdi çünkü 25 yıldır bu kuşu arıyordu o anlardaki mutluluk görülmeye değerdi. Hatay'da 113 yıl önce gözükmüştü ve geçen sene Ali Atahan hocamız tarafından tekrardan Hatay'da kayıt altına alınmıştı. Yine Milleyha Sulak Alanında bu sene de karşımıza çıkması gerçekten bizi mutlu etti. Şu anda kuş evcil bir kuş gibi ortalıkta dolaşıyor ve güzel pozlar veriyordu. Milleyha Sulak Alanının korunması gerekiyor burayla ilgili bir çok çalışma yapabilir. Emin ile birlikte yaşadığımız bu anlar gelecek nesle taşınacağına eminim ve umarım güzel türler karşımıza çıkar" dedi.
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