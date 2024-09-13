Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcalarının da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Amca Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı. İşte ayrıntılar...
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