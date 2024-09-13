Video Yaşam Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video
Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video

Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video

13.09.2024 | 16:58

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcalarının da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Amca Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı. İşte ayrıntılar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narin’in tutuklu amcası Salim Güran’ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video 08:28
Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefonundaki kayıtlara ulaşıldı! Kayıtların dökümü ne zaman açıklanacak? | Video 13.09.2024 | 16:58
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar | Video 01:32
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar | Video 13.09.2024 | 15:16
Kahramanmaraş’ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:39
Kahramanmaraş’ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.09.2024 | 15:09
SON DAKİKA | Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan ilk açıklama! 04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 00:59
Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 13.09.2024 | 15:28
Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri 01:36
Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri 13.09.2024 | 15:28
Esenyurt’ta fren yerine gaza basan sürücü otoparkın 2. katından aşağıya düştü! | Video 00:59
Esenyurt’ta fren yerine gaza basan sürücü otoparkın 2. katından aşağıya düştü! | Video 13.09.2024 | 13:42
Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:49
Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video 13.09.2024 | 13:35
Eyüpsultan’da 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
Eyüpsultan'da 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.09.2024 | 12:48
Serik’te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video 00:51
Serik'te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video 13.09.2024 | 12:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 13.09.2024 | 11:24
İki kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar 00:26
İki kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar 13.09.2024 | 11:31
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video 02:59
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video 13.09.2024 | 11:13
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 13.09.2024 | 11:06
Osmaniye’de komandolar ’Barış Gücü’ çerçevesinde dualarla Suriye’ye uğurlandı 03:10
Osmaniye'de komandolar 'Barış Gücü' çerçevesinde dualarla Suriye'ye uğurlandı 13.09.2024 | 10:39
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem 01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem 13.09.2024 | 10:34
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 01:02
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 13.09.2024 | 10:25
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 01:10
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 13.09.2024 | 10:19
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 00:46
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 13.09.2024 | 09:58
’Dur’ ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 01:05
'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 13.09.2024 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA